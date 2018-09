Leonid Sloetski kent het verdriet van de oorlog

Het gedonder is indrukwekkend en onheilspellend. Rakelings boven de boomtoppen scheert een Hercules over Papendal, het trainingscomplex van Vitesse. Leonid Sloetski staart de lucht in. Er straalt bewondering van zijn gezicht.



De Airborne-viering haalt emoties boven bij de Rus. Hij is opgegroeid met de Slag om Stalingrad, een gruwelijk en bloedig epos (juli 1942-februari 1943) in de Tweede Wereldoorlog. Met naar schatting anderhalf miljoen doden en een totaal verwoeste stad aan de Wolga. Maar Stalingrad is óók het keerpunt in de strijd met Nazi-Duitsland.



,,De Duitsers waren tweehonderd meter van de rivier”, verhaalt Sloetski. ,,Hadden ze die overgestoken, dan was Rusland verloren geweest. Dat was een directe weg naar Siberië en de olievelden. Er werd van huis tot huis gevochten. Was de woonkamer bevrijd, dan voerde de slag naar de keuken. Stapels lijken werden op straat als barricade opgeworpen. Daarachter vochten de Russen door. De Duitsers hebben de rivier nooit bereikt.”