Les van Vites: Nederlaag bij Heerenveen zegen voor Vitesse

Dan nog deed het verlies in Friesland wel pijn. ,,Je zag het aankomen”, stelt Courbois. Met 2-0 voor en dan wordt het 2-2. Als supporter krijg je op een gegeven moment ook een fatalistische instelling. Ik zat er ook zo. Nou, kom dan maar op met die 3-2. Dat we die pijn helemaal voelen.”



Oosting wordt tussenpaus. Vitesse zoekt een nieuwe coach. Edward Sturing wordt geen hoofdtrainer. Alle seinen stonden op groen, maar wie het ook wordt, er wacht een helse klus. Anderhalf jaar lang is er niets gedaan aan de opbouw van achteruit. Aan fatsoenlijk voetbal. Er zijn geen automatismen of spelpatronen. ,,Je moet nu een trainer hebben die het lef heeft om offensief te spelen”, zegt Courbois. ,,Dat is heel makkelijk gezegd, maar vind die maar eens voor die mooie, maar ook aparte club die Vitesse is.”



Vitesse start onder Oosting meteen met de kraker tegen Feyenoord. Courbois hoopt op een teken van herstel. ,,Het is al mooi als het 1-1 wordt”, stelt hij. ,,Want de trainerswissel is dan daar, het lek is nog niet boven.”