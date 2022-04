Letsch aast op stunt met Vitesse: ‘We gaan heel Europa over als we in zes minuten Sparta verslaan’

Video Politie pakt vijf mannen op voor geweld bij wedstrijd Vitesse-FC Utrecht

ARNHEM/ UTRECHT - Vijf supporters van FC Utrecht zijn gearresteerd in verband met ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van hun club tegen Vitesse, begin november in Arnhem. Toen werd vanuit het uitvak in GelreDome zwaar vuurwerk op het veld gegooid, agenten die wilden ingrijpen, werden belaagd.

30 maart