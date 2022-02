Letsch baalt van foutenfestival Vitesse: ‘Zestien goals tegen in vier wedstrijden, dat kan niet’

ARNHEM - Vitesse zit in een ‘catastrofale fase’. Dat stelt trainer Thomas Letsch na de 5-0 afstraffing door PSV. De Duitser moet de crisis bij de Arnhemse club met spoed te lijf. ,,Want de belangrijke Europese wedstrijd tegen Rapid Wien staat alweer voor de deur.”

Letsch sprak de spelersgroep zaterdagavond na de zware nederlaag al in de kleedkamer toe. De coach was zwaar teleurgesteld. ,,De boodschap was duidelijk. Maar we moeten elkaar nu niet de put in praten. Afbreken is makkelijk, maar we moeten juist weer snel fris in de kop worden. De Europese wedstrijd tegen Rapid Wien is gewoon heel erg belangrijk.”

Letsch zag ‘dramatisch’ verdedigen bij Vitesse. ,,De ruimtes zijn levensgroot. De afspraak was kort te staan. Compact. Maar nu sloten de linies helemaal niet aan. En dan staan we achterin gewoon slecht. Voorin hebben we ook niets gebracht en dan krijg je vier wedstrijden met zestien tegengoals. De cijfers zijn verschrikkelijk.”

Letsch baalde van gang bij zaken bij de tegengoals. ,,Bij de eerste goal zet Madueke vier man te kijk. We staan tactisch niet goed. Maar we grijpen ook niet in. En dan krijgen we de tweede goal als snel tegen. Dan is de zaak beslist.”

,,In de rust, met een 3-0 achterstand, spraken we af de schade te beperken. Om in elk geval aan te tonen strijd te willen leveren. Maar we verliezen de tweede helft gewoon met 2-0. PSV werd geen strobreed in de weg gelegd.”

Letsch nam het woord crisis na de vierde opeenvolgende nederlaag (drie keer in de competitie, eenmaal in de beker) niet in de mond. ,,Dit is wel zorgelijk”, sprak hij. ,,We wisten vooraf dat de wedstrijden tegen Ajax (ook 5-0 verlies, LL) en PSV zwaar zouden zijn. Maar het gaat om de wijze waarop we verliezen. De situatie is niet goed. Dat is helder.”

Volledig scherm Zichtbaar vol ergernis bekijkt Thomas Letsch de verrichtingen van Vitesse tegen PSV. © Pro Shots / Paul Meima

Volledig scherm Thomas Letsch met collega Roger Schmidt na de zware nederlaag tegen PSV. © Pro Shots / Paul Meima