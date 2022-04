Letsch baalt van optreden Vitesse: ‘Play-offs worden in deze vorm niets’

TILBURG - Vitesse staat al op twaalf nederlagen in dit seizoen. Het verlies bij Willem II (1-0) kwam hard aan bij Thomas Letsch. De Duitse coach was ontgoocheld door het zielloze optreden in Tilburg. ,,We liggen nog steeds op koers voor de play-offs, maar dat wordt in deze vorm niets”, sprak hij.

,,Het is als dit”, zei Letsch na de 1-0 nederlaag. ,,Is een club in nood, vraag dan Vitesse op bezoek. Dat is geheid een zege. Kijk naar de schade tegen de clubs onderin de eredivisie. We hebben zes punten verloren tegen Willem II, vijf tegen Sparta, drie tegen RKC. En we hebben thuis niet gewonnen van Fortuna Sittard. Met alle respect voor die clubs, maar dat kan niet als Vitesse.”

,,We staan nog op een plek voor de play-offs. Maar we moeten die plek nog wel veiligstellen. We hebben dan een mooi seizoen in Europa meegemaakt, dit kan op deze manier nog zomaar een slecht seizoen worden. Het moet echt snel allemaal beter.”

Letsch vond Vitesse in de eerste helft nog redelijk, maar na rust niet meer. ,,Hier werd strijd gevraagd. Maar we krijgen al meteen een goal tegen. Dat is funest. In de tweede helft hebben we nauwelijks een kans gehad. Het was erg slecht.”

Letsch kijkt in de spiegel na weer een teleurstellend optreden. ,,Ik stel mijzelf zeker de vragen of ik het wel goed doe. Heb ik het elftal goed voorbereid? Misschien heb ik in de rust de verkeerde woorden gezegd. Want de tweede helft was minder. Dit is onacceptabel. Ik ben niet boos, wel zwaar teleurgesteld.”

Vitesse-coach Thomas Letsch.