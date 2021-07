Letsch: ‘Er zullen mensen zijn die zich afvragen of Vitesse er wel klaar voor is’

Schubert: ‘Blij met de eerste minuten voor Vitesse’

23 juli TERWOLDE - Doelman Markus Schubert maakte vrijdagavond in het oefenduel met Go Ahead Eagles zijn officieuze debuut voor Vitesse. De 23-jarige keeper werd vorige week transfervrij overgenomen van Schalke 04 en is de opvolger van de naar Ajax vertrokken Remko Pasveer.