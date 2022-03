Letsch gaat doorwisselen bij Vitesse tegen Heracles: ‘Return in Roma telt ook mee’

ARNHEM - Thomas Letsch past de basis aan bij Vitesse. De coach kiest uit fysiek oogpunt voor ‘enkele veranderingen’ tegen Heracles, zondagmiddag in Almelo. Daarbij weegt de return in de Conference League tegen AS Roma mee, zo geeft de Duitser toe.

Vitesse verloor donderdag met 1-0 van Roma. De return is volgende week donderdag in de Italiaanse hoofdstad. Voor de Arnhemse club staat een plek in de kwartfinale van de Conference League op het spel.

,,Ik kan niet ontkennen dat we ook over Heracles heen kijken”, stelt Letsch. ,,We hebben nog kans op een plek in de kwartfinale. Dat zou een wereldprestatie zijn. Het is voor ons zaak om top te zijn in Rome.”

Letsch jaagt wel op een resultaat in Almelo. ,,We moeten in de competitie ook punten pakken”, zegt hij. ,,Het is nu zaak te kijken hoe fit iedereen is. Dat gaat om lijf en geest. We willen de basis op enkele plekken wel aanpassen. En kunstgras is ook nog een factor. Daar is niet iedereen voorstander van.”

Volledig scherm Riechedly Bazoer, nog invaller in het Europese duel met AS Roma, is een vraagteken voor de wedstrijd tegen Heracles. © Pro Shots / Paul Meima

Afwezig

Letsch zendt doelman Daan Reiziger, Enzo Cornelisse, Enrico Hernandez en Gyan de Regt op pad met Jong Vitesse, voor de competitie. ,,Zij moeten wedstrijdritme behouden.”

Patrick Vroegh en derde doelman Eric Verstappen zijn grieperig en zodoende in Almelo niet inzetbaar. Riechedly Bazoer is een vraagteken. Hij was net weer fit, maar haakte vrijdagochtend op de training af, met griepachtige klachten. Letsch hoopt dat de spelmaker tegen Heracles inzetbaar is.

Maar: ook hier kijkt de Duitse coach vooral over Almelo heen. Voor de return tegen AS Roma is Dominik Oroz geschorst. ,,Daarmee is het voor ons heel erg belangrijk dat Bazoer Rome haalt.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Manhoef; Baden Frederiksen, Grbic.

Volledig scherm Een onderonsje tussen Vitesse-coach Thomas Letsch en José Mourinho, de coach van AS Roma. © ANP