Letsch gaat ingrijpen bij Vitesse: ‘Zo kunnen we niet doorgaan’

Niet eerder maakte Letsch zo’n seizoenstart mee. Twee competitiewedstrijden, acht tegengoals. ,,Wat ons twee jaar geleden zo sterk maakte, was dat we verdedigend stabiel waren”, sprak de coach. ,,Als je op deze manier verdedigt, wordt het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen. Het is zo makkelijk om tegen ons te scoren.”

Verschrikkelijk

Vorige week bij de openingswedstrijd van het seizoen ging Vitesse ook al met ruime cijfers onderuit tegen Feyenoord (2-5). ,,De kern van voetbal is duels winnen. Duels winnen om zelf te kunnen scoren. Duels winnen om je eigen goal te verdedigen. In beide zijn we niet goed. Wat we als team lieten zien, was verschrikkelijk.”

Vitesse keek na twintig minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Reda Kharchouch scoorde eerst, nadat hij na een ingooi Ferro eenvoudig had weggezet. De spits kon een paar minuten later helemaal alleen op doelman Jeroen Houwen af.

AS Roma

,,De spelers van Excelsior verdedigden met alles wat ze in zich hadden”, zei Letsch. ,,Zo’n spirit moet je hebben. Voor mij is de manier waarop AS Roma vorig seizoen tegen ons en Feyenoord speelde, nog het beste voorbeeld. Zij vochten als echte strijders. Daar gaat het om.”

Die mentaliteit wil Letsch zo snel mogelijk in het team krijgen. ,,Een ding is duidelijk: zo kunnen we niet doorgaan. Er moet absoluut direct iets veranderen. Vanaf nu zullen we in elke trainingssessie die vechtersmentaliteit verwerken.”