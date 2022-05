Letsch gelooft na afgang in Utrecht in voetbalwonder van Vitesse: ‘Twee goals wegpoetsen is mogelijk’

ARNHEM - Dood en begraven? Daar is geen sprake van, stelt Thomas Letsch. Vitesse heeft door een treffer van Patrick Vroegh nog een levenslijn in de play-offs tegen FC Utrecht. Maar een Europees ticket vergt een krachttoer, beseft de coach van de Arnhemse club.

Vitesse moet in de return van zondag in GelreDome tegen Utrecht (aftrap 18.00 uur) een 3-1 achterstand wegpoetsen. Het optreden in de Domstad van donderdag geeft weinig reden voor vertrouwen. Maar Letsch is strijdvaardig. De Duitse sportaard drijft boven.

Volledig scherm Patrick Vroegh gaat het gevecht aan met Quinten Timber van FC Utrecht. Door de goal van de invaller heeft Vitesse nog een minieme kans in de play-offs. © ANP

,,We hebben Kampfgeist nodig”, stelt hij. ,,Wij zijn helemaal niet dood, laat staan begraven. Door die ene goal is er nog een uitweg. Dat vergt een uiterste krachtsinspanning. Maar twee goals wegpoetsen is mogelijk.”

Agressie

Vitesse werd donderdag in Stadion Galgenwaard weggeblazen. De Arnhemse equipe verloor op energie en duelkracht. Letsch baalt er enorm van. ,,Utrecht was beter. Maar niet goed. Alleen agressief. Dat is de wijze les voor ons.”

Volledig scherm Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi overleggen in de Galgenwaard. Voor de return moeten de sterkhouders van Vitesse aan de bak. © ANP

Voor de return zit Letsch in de stoel van de psycholoog. ,,We moeten de boel op de rit krijgen. Tijd om uitgebreid te trainen is er niet. Het is nu praten, praten, praten. Ik ben strijdbaar. Ik weet zeker dat er revanchegevoelens zijn. Sondre Tronstad, Matus Bero, Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi, Loïs Openda. Die staan er in de return echt wel. Jeroen Houwen ook. En de jeugd. Utrecht was een harde les. Nu moet ons antwoord komen.”

Afwezig

Bij Vitesse ontbreken zondag Jacob Rasmussen (bovenbeen), Maximilian Wittek (schouder), Yann Gboho (lies) en Dominik Oroz (dienstplicht Oostenrijk). Zij zijn langdurig uitgeschakeld.

Thomas Buitink (enkel) en Enzo Cornelisse (knie) zijn vraagtekens. Adrian Grbic heeft koorts. De kans dat de Oostenrijker nog aansluit is klein.

,,We beschikken over een smalle selectie”, zegt Letsch. ,,Met Rasmussen en Wittek missen we ook karakterjongens. We gaan kijken wie we allemaal kunnen oplappen. Wij willen nog niet met vakantie. Zolang er een kans is door te gaan naar de finale, strijden we daar ook voor.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer, Cornelisse; Dasa, Bero, Domgjoni, Tronstad, Manhoef; Buitink, Openda.

Volledig scherm Enzo Cornelisse heeft zijn handen vol aan Tasos Douvikas van FC Utrecht. De verdediger is een vraagteken bij Vitesse. © ANP