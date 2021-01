Letsch: Koppositie Vitesse? Eerst maar eens topprestatie leveren tegen FC Utrecht

ARNHEM - Thomas Letsch waakt voor al te veel euforie rondom Vitesse. De Arnhemse club kan dinsdagavond naast Ajax aan kop komen in de eredivisie. ,,Maar laten we eerst tegen een topteam als FC Utrecht maar eens een topprestatie leveren”, stelt de Duitser.

Letsch (52) haalt aan de vooravond van de confrontatie met de club uit de Domstad alle druk bij Vitesse lachend weg. De koppositie in de eredivisie is leuk voor de media. Voor de spanning en sensatie.

,,Als we winnen, hebben we gewoon een wedstrijd meer gespeeld”, zegt Letsch. ,,Dat is dan mooi. Ik kan dan alleen thuis in de sofa gaan zitten en kijken wat de concurrentie doet.”

Volledig scherm Coach Thomas Letsch met tweevoudig doelpuntenmaker Matus Bero, na het duel met Heracles. © Pro Shots / Paul Meima

In een zetel

In deze januarimaand zit Vitesse in principe al in een zetel. De toppers spelen tegen elkaar. De Arnhemse club kan profiteren en tot in het voorjaar een factor worden in de titelstrijd. Maar Letsch rekent zich niet rijk. De Gelderse equipe is ‘alleen maar goed aan het seizoen begonnen’. Dat is belangrijk.

,,Iedereen zegt nu dat wij een makkelijker programma hebben dan de concurrenten. Maar we spelen tegen FC Utrecht. Die club heeft dit seizoen pas drie keer verloren.”

Utrecht heeft een groter budget dan Vitesse

Utrecht moet in de eredivisie ‘op papier’ hoger worden aangeslagen dan Vitesse. ,,Die club werkt met een groter budget dan Vitesse”, zegt Letsch. ,,Ze hebben daar in de zomer flink geïnvesteerd. Er staat gewoon een uitstekend team. Dus wacht ons een hartstikke zware klus. Ze hebben Simon Gustafson en Gyrano Kerk. Dat zijn topspelers in de eredivisie. Ik ga daarom niet dagdromen.”

De rol van underdog gaat Letsch ook te ver. ,,Dat Utrecht veel punten morst, is in ons voordeel. De laatste jaren stonden Vitesse en Utrecht tegenover elkaar in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Nu is Utrecht slechter gestart dan wij.”

,,Wij hebben alles in eigen hand. Als we nu winnen, wordt de afstand groot. Die groeit dan naar zeventien punten. Dat haalt Utrecht niet makkelijk meer in, ook al zijn we nog niet eens halverwege het seizoen. Maar ik vind Utrecht nog altijd een grote concurrent voor Europees voetbal.”

Volledig scherm De sfeer in de selectie van Vitesse is vanzelfsprekend goed, nu de club in de top van de eredivisie bivakkeert. © BSR Agency

Vertrouwen

Letsch ziet in eigen kring vertrouwen. Mentale kracht. In Arnhem is overal de lach te vinden.

,,Op dat vlak zie ik ook een voordeel voor ons. De competitie duurt nog zó lang. Maar wij zijn het nieuwe jaar meteen weer gestart met een zege (2-0 bij Heracles, LL). De sfeer in de groep is uitstekend. Er is volop vertrouwen. De selectie is in de breedte ook sterk.”

,,Maar ik ben waakzaam. Wij moeten elke keer weer op onze top zijn. Dan kúnnen we bovenin mee blijven doen. Een slechte start, zoals tegen Heracles, kunnen we tegen Utrecht niet gebruiken. Ik kijk vervolgens niet verder. Ik praat hier met niemand over de term Tabellenführer. De koppositie staat hier niet op het spel.”

Bruns start

Letsch houdt tegen Utrecht vast aan de basis van het nieuwe jaar. De Noor Sondre Tronstad is nog niet fit. Daarmee start Thomas Bruns. De Tukker staat model voor de Duitse werkwijze in Arnhem. Hij is onder Letsch opgebloeid.

,,We hebben iedereen nodig”, stelt de coach. ,,Dat nagenoeg iedereen fit is, zorgt voor een luxepositie. Dat is in deze periode ook een belangrijke factor om bovenin mee te blijven doen.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Bruns, Wittek; Openda, Darfalou.

Volledig scherm Coach Thomas Letsch prijst de bank van Vitesse. De selectie is ook sterk in de breedte. Hier de drievoudige wissel tegen Heracles met Thomas Buitink, Patrick Vroegh en Daan Huisman. © Pro Shots / Paul Meima