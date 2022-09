Letsch moet aan de bak bij Vitesse: kritiek zwelt aan na nieuwe domper

Vitesse-clan bij RKC kent geen mededogen in Arnhem: ‘Willen Vitesse dieper in de ellende drukken’

WAALWIJK - Met RKC treft Vitesse zaterdag een bataljon ex-legionairs. In Waalwijk is er absoluut medeleven met de sores in Arnhem. Maar voor mededogen is geen plaats.

26 augustus