Letsch na Europese domper voor Vitesse: ‘Deze prachtige reis stemt me trots’

ROME - De uitschakeling in de Conference League door AS Roma doet pijn. Maar Vitesse heeft alle reden om trots te zijn. Dat stelt coach Thomas Letsch na een boeiende avond in Rome.

,,Vooraf gaf niemand ons een kans tegen Roma”, sprak Letsch na de wedstrijd in Stadio Olimpico. ,,Maar wij waren ervan overtuigd dat we een stunt konden bewerkstelligen. We waren dichtbij een verlenging. Daarmee doet die goal van Roma van Tammy Abraham in de extra tijd wel pijn.”

Vitesse werd over twee wedstrijden met minimaal verschil verslagen. De 1-0 nederlaag in Arnhem was funest. Met de 1-1 in Italië bleef Roma overeind. ,,We kregen in Arnhem ook in de extra tijd (van de eerste helft, red.) een goal tegen”, somberde Letsch. ,,De reis zo voorbij. Maar ik maak niemand een verwijt.”

,,Sterker: als ik Maxi Wittek hoor dat hij kritisch is op zichzelf vanwege de tegengoal, dan zegt dat alles over het karakter van dit team.”

Vitesse bracht AS Roma tot vertwijfeling. ,,We hebben aangetoond dat we op dit niveau meekunnen. De gehele Europese campagne. We zijn er niet in geslaagd dit tweeluik door te komen. Kijk je terug, dan hadden we dat toch best verdiend. Maar dat is voetbal. Het gaat om de goals. We hebben in de thuiswedstrijd kansen gehad. En nu na de 1-0 ook (kans Grbic, red.). Dan word je uitgeschakeld.”

Volledig scherm Euforie bij AS Roma. Tammy Abraham (links) heeft zojuist de gelijkmaker geproduceerd. Lorenzo Pellegrini en Rick Karsdorp vieren mee. © ANP / EPA