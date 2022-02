Letsch na Europese loting Vitesse: Als underdog is een stunt nodig tegen AS Roma

ARNHEM - Vitesse treft het zwaarste lot in de achtste finale van de Conference League. Voor coach Thomas Letsch is AS Roma een favoriet voor de eindzege. ,,We hebben dus een stunt nodig”, weet de Duitser.

Letsch kijkt uit naar de dubbel met de Italianen. ,,In het begin werd er lacherig en laatdunkend gedaan over de Conference League”, stelt de coach van Vitesse. ,,Alsof het een toernooi van niets is. Maar wij hebben nu dus al tegen Anderlecht, Tottenham Hotspur en Stade Rennais gespeeld. En nu krijgen we AS Roma. Dat zijn aansprekende clubs in Europa. Dat had ook een poule in de Champions League kunnen zijn.”

Met AS Roma treft Vitesse José Mourinho, één van de topcoaches in Europa. Hij zet zijn teams altijd goed en georganiseerd neer. Spits is Tammy Abraham. De Brit stond enkele jaren geleden als talent van Chelsea nog op het vizier van Vitesse. Maar die huurdeal was onhaalbaar.

,,Spurs had een immens hoge marktwaarde, Roma nu ook”, zegt Letsch. ,,We zijn dan underdog, maar we zullen strijden voor succes. Dat moet in de geest van de duels met Spurs en Rennes. We zijn op karakter zo ontzettend ver in Europa gekomen. Wij geloven in onszelf. Ook met deze mooie, maar zware loting.”

De wedstrijden worden gespeeld op 10 en 17 maart. Vitesse begint thuis.