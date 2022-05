Letsch na zege op AZ waakzaam voor return in play-offs: ‘Kansen op Europees ticket Vitesse nog steeds fifty-fifty’

Letsch waakt voor euforie. ,,We hebben nog niets”, zegt hij. ,,In de eerste wedstrijd hebben we alleen in het eerste kwartier echt controle gehad. AZ heeft ons echt op de proef gesteld. Ik was blij met de 1-0 voorsprong bij rust. Dat was gelukkig. Was het 1-1 gebleven, was dat ook een goed resultaat. De jongens zaten er doorheen. Maar, dat is ook normaal. Dit zijn finales.”