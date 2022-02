Letsch na zege Vitesse: ‘Europese avonden in Gelredome zijn bijzonder’

ARNHEM - Vitesse is in extase. Met een plek in de achtste finales van de Conference League vormt de Europese campagne een groot succes. ,,Onze Europese nachten in Gelredome zijn bijzonder”, stelt coach Thomas Letsch.

Vitesse ging door in Europa na een 2-0 zege op Rapid Wien. De Arnhemse club poetste daarmee de 2-1 uitnederlaag weg. ,,Dit is voor Vitesse een fenomenale prestatie”, sprak Letsch na het duel in GelreDome. ,,Het gaat dit jaar met Vitesse alle kanten op. We hebben slechte resultaten geboekt, maar we beleven ook hoogtepunten. Dit was top.”

,,Dit had niemand verwacht. En dit is ook goed voor Nederlandse voetbal. Er zitten nog vier eredivisieclubs in de Conference League. Dat zegt ook wel over kracht Nederlandse competitie.”

Loting

De loting van de achtste finales is vrijdag, omstreeks 13.00 uur. Daarin kan Vitesse worden gekoppeld aan FC Kopenhagen, LASK Linz, AA Gent, AS Roma, FC Basel en Stade Rennais.

,,Ik wens dat we niet bmer te maken krijgen met geboortes op wedstrijddagen”, grapte Letsch over Thomas Buitink, die voor het duel afhaakte vanwege zijn kersverse vaderschap. ,,Rennes zou ik niet willen hebben. Daar hebben we al tegen gespeeld. Maar of het nu AS Roma is of Lask, we zien wel.”

Derby

Het is nu zaak iedereen snel fit te krijgen. Na Rapid wacht de derby tegen NEC, zondag om 12.15 uur al. Dat is ook weer een grote wedstrijd voor de Arnhemse club.

,,De hersteltijd is erg kort”, stelde Letsch. ,,Maar we moeten niet klagen. Europa haalt krachten boven. In de derby is dezelfde intensiteit nodig. Daarbij krijgen we Loïs Openda en Buitink terug. Die zijn in elk geval topfit.”

Volledig scherm Thomas Letsch en Jacob Rasmussen na de wedstrijd. © Pro Shots / Paul Meima