Letsch na zwakke vertoning Vitesse: ‘Voetbal moet draaien om plezier, vandaag leek het op werk’

,,Iedereen kon zien dat we vermoeid zijn”, zei Letsch. ,,Voetbal moet draaien om het hebben van plezier, maar vandaag leek het op werk. De sprankeling ontbrak in ons spel. Als we eenmaal in de buurt van het doel kwamen van Heracles, maakten we niet de juiste beslissingen. We moeten accepteren dat dit soort duels er tussen zitten in een seizoen en genoegen nemen met een punt.”

Letsch zat met zijn gedachten al bij de return bij AS Roma donderdag in de achtste finales van de Conference League. Hij zette Jeroen Houwen, Loïs Openda en Matus Bero op de bank, hield Eli Dasa thuis en kon niet beschikken over de zieke Danilho Doekhi en Riechedly Bazoer. Markus Schubert, Tomas Hajek, Gyan de Regt, Thomas Buitink en Nikolai Baden Frederiksen kregen daardoor weer eens een kans vanaf de aftrap.

,,Het is te makkelijk om de opstelling als excuus te gebruiken voor het slechte spel”, vertelde Letsch. ,,Natuurlijk voetbalt het makkelijker als je de hele tijd met dezelfde elf speelt. We moeten ook realistisch zijn. Als je kijkt naar de ranglijst, dan zijn we veroordeeld tot de play-offs. Dan komen er vier wedstrijden bij. We moeten dus slimme beslissingen nemen. Duels als deze maken daar deel van uit.”

,,Dasa heeft al ontzettend veel duels gespeeld dit seizoen, dus had het geen zin om hem vandaag op te stellen. We moeten ook naar de positieve dingen kijken. Schubert keepte erg goed en Cornelisse viel sterk in. Het is nu zaak om optimaal van deze wedstrijd te herstellen. Hopelijk kunnen Doekhi en Bazoer weer snel aansluiten bij de groep.”

Letsch wisselde tegen Heracles De Regt al in de 37e minuut. De rechtsback werd telkens overlopen en werd vervangen door Enzo Cornelisse. De Regt maakte zijn basisdebuut en kwam voor de eerste keer in actie in de eredivisie, nadat hij na de winterstop twee keer kort was ingevallen in de KNVB-beker.

,,De Regt had problemen aan de rechterkant, het werkte niet”, legde Letsch zijn ingreep uit. ,,Ik denk dat hij wel goed kan spelen als rechtsback. Dat heeft hij laten zien in oefenwedstrijden en op de trainingen. Natuurlijk wil je een jonge jongen niet snel wisselen bij zijn basisdebuut, maar dat hoort bij het profvoetbal. Hij is een goede jongen. Ik ben ervan overtuigd dat hij belangrijk gaat zijn voor Vitesse in de toekomst.”