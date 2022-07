Letsch ontevreden over Vitesse: ‘In sommige fases werd alles vergeten’

,,Dit was geen goede wedstrijd”, sprak de Duitser. ,,We waren niet fris. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat we aan het einde van het trainingskamp zitten, maar ook dan moeten we winnen van een eerstedivisionist. Dit was niet goed genoeg en daar ben ik absoluut niet blij mee.”

‘Alles werd vergeten’

Vitesse werkte afgelopen week een trainingskamp af in Limburg, dat begon na de nederlaag tegen KV Oostende (2-0). ,,We hebben aan veel zaken gewerkt. De opbouw, het positiespel en we hebben veel op tactiek getraind. Maar er waren fases in deze wedstrijd dat alles werd vergeten. Dat er te veel individuen op het veld stonden.”



Letsch heeft nog twee weken om Vitesse klaar te stomen voor de competitiestart tegen Feyenoord. ,,We zitten nu in de vierde week”, zei Letsch.



,,De tijd is aangebroken dat er geleverd moet worden. Er moet snel meer structuur in het spel komen. We moeten meer duels winnen. En er zijn veel meer loopacties in de diepte nodig om de tegenstander te verrassen.”