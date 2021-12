Letsch over keeperswissel bij Vitesse: Schubert niet fris, daarom keuze voor Houwen

Keepers­kwes­tie Vitesse: Op Schubert vertrouwen, of kiezen voor Houwen?

ARNHEM - Vitesse wil in de decembermaand oogsten, maar in het doel heerst onrust. Markus Schubert staat ter discussie. Moet Thomas Letsch een kans geven aan Jeroen Houwen? ‘Wisselkoning’ Aad de Mos en oud-topspeler Martin Laamers over de keeperskwestie in Arnhem.

18:17