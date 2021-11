Letsch plaatst Vitesse in rol underdog: ‘Ook met invallers staat er bij PSV een topteam op het veld’

VideoARNHEM - Vitesse beschikt over een volledig fitte selectie op weg naar het duel met PSV. Maar ook met een blessuregolf is de Eindhovense club favoriet in de topper van de eredivisie. ,,Als Zahavi niet speelt, staat er met Vinicius gewoon een topspeler in de spits”, zegt coach Thomas Letsch.

Bij PSV ontbreken Cody Gakpo, Eran Zahavi, Noni Madueke en Jordan Teze. ,,Ik ken de specifieke situatie bij PSV niet”, vertelt Letsch.



,,Er zijn blessures. Maar als ik zie wat er dan nog op het veld staat, dan is er nog een heel goed team. Mario Götze is terug. PSV heeft Max, Ramalho, Van Ginkel, Sangaré, Vertessen, Vinicius. We praten over PSV. Dan zijn we op voorhand de underdog. PSV, Feyenoord en Ajax zijn de drie topteams in de eredivisie.”

Volledig scherm Riechedly Bazoer in duel met Tasos Douvikas van FC Utrecht. © ANP

Fitheid

Letsch (53) is dolblij met de fitheid van zijn selectie. De Duitser roemt het werk van zijn staf, met de medische tak en de fysiektrainers. De Arnhemse club is gewapend voor een zwaar drieluik, met de toppers tegen PSV, Stade Rennais en AZ.



Vitesse heeft in dit seizoen al twintig wedstrijden, met competitie en Europa Cup, afgewerkt. ,,We hebben loodzware maanden achter de rug en staan hier in het najaar met een fitte groep”, stelt Letsch. ,,Er zijn bij Vitesse hoegenaamd geen spierblessures. Dat is bijzonder.”

Volledig scherm Vitesse-trainer Thomas Letsch tijdens het duel met Tottenham Hotspur. Op de achtergrond Spurs-coach Antonio Conte. © Pro Shots / Vincent de Vries

Basis

Voor PSV houdt Letsch vast aan zijn basis. Doelman Markus Schubert krijgt het vertrouwen, ondanks de blunder tegen FC Utrecht. Voorin staan Nikolai Baden Frederiksen, Thomas Buitink en Loïs Openda. Yann Gboho begint daarmee op de bank.



Het duel in Eindhoven begint zaterdag om 16.30 uur. PSV staat samen met Ajax met 27 punten uit twaalf duels bovenaan in de eredivisie. Vitesse is de nummer vijf van de competitie, met 22 punten.



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Wittek; Buitink, Frederiksen, Openda.

Volledig scherm Markus Schubert tikt zijn hoofd tegen de paal na de blunder tegen FC Utrecht. De keeper behoudt zijn plek bij Vitesse. © ANP