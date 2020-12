Letsch raakt juiste snaar bij Vitesse: ‘Ik zie het nieuwe jaar vol optimisme tegemoet’

Met de nederlaag in het waterballet van Alkmaar zwaait Vitesse dit kalenderjaar in mineurstemming af. Maar de sof in Noord-Holland is vooral het gevolg van kansenmisserij en een zwakke start, niet van een gebrek aan klasse. De Arnhemse club is in de topper afgerekend op gogme. En op eigen falen. Vooral voor de goal van AZ. Letsch (52) raakt de juiste snaar in de spelersgroep.