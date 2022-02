Letsch schuift ‘Overmarsgate’ voor KNVB-bekerduel bij Vitesse opzij: ‘Ga je naar Ajax, dan moet je vooral niet met poep in de broek spelen’

Letsch mikt met Vitesse woensdagavond op een stunt. Ajax is torenhoog favoriet in de Johan Cruijff Arena. De Arnhemse club mist door schorsingen steraanvaller Loïs Openda en mandekker Jacob Rasmussen.

,,Om van Ajax te winnen, moet alles kloppen”, weet Letsch. ,,We spelen tegen een Europees topteam. Het is zaak goed en compact te verdedigen. En dan moeten we voorin de weinige kansen die er komen, ook afmaken. Tegen Ajax kunnen we ons geen fouten zoals tegen Groningen en Twente (nederlagen van respectievelijk 3-1 en 3-0, LL) veroorloven.”

Letsch heeft nog een les voor de ontmoeting in Amsterdam. ,,Ga je naar Ajax, dan moet je vooral niet met poep in de broek spelen. We hebben Ajax geanalyseerd. We hebben ons strijdplan gemaakt. We willen winnen en we kunnen winnen. Dat moet de mentaliteit zijn.”

Letsch houdt bij Vitesse vast aan Jeroen Houwen. De doelman ging tegen Twente in de fout. In Arnhem is geen sprake van een keeperscrisis. ,,Jeroen heeft een fout gemaakt. Hij weet zelf wat er verkeerd ging. Hij speelt gewoon.”

In Amsterdam is normaal gesproken Tomas Hajek de vervanger van Rasmussen. Frederiksen lijkt voorin te starten. De Deen is na Openda de spits met de meeste goals bij Vitesse.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer, Hajek, Wittek; Bero, Buitink, Tronstad; Grbic, Frederiksen.

Volledig scherm 2022-01-15 21:58:44 ROTTERDAM - Vitesse coach Thomas Letsch viert de overwinning tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse in Feyenoord Stadion de Kuip op 15 januari 2022 in Rotterdam, Nederland. ANP PIETER STAM DE JONGE © ANP