Letsch vindt kritiek op Vitesse onrealistisch en kortzichtig: ‘Er zijn altijd heel snel meningen’

Vitesse houdt geen verdedi­gers meer over: Hajek vraagteken voor Ajax, Cornelisse licht gebles­seerd

ARNHEM - Thomas Letsch moet puzzelen bij Vitesse. De Duitser houdt langzamerhand geen verdedigers meer over. Voor het slotduel van de competitie met Ajax van zondagmiddag is Tomas Hajek een duidelijk vraagteken. Enzo Cornelisse is ook niet okselfris.

12 mei