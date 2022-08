Letsch voert aantal wijzigingen door en verwacht ‘heet avondje’ tegen Excelsior

,,De eerste thuiswedstrijd, veel spelers die hun debuut maken in de eredivisie, kunstgras. Het zal voor ons een flinke klus worden om ze te verslaan”, zegt Letsch, die in Rotterdam alleen de geblesseerde doelman Markus Schubert mist.

Wijzigingen

De Duitse coach van Vitesse zal een aantal kleine aanpassingen doen in de opstelling. Centraal achterin wisselen Enzo Cornelisse en Melle Meulensteen vermoedelijk van positie. Als tweede aanvallende middenvelder is Thomas Buitink een logischere keuze dan Toni Domgjoni, die net als Matus Bero en Sondre Tronstad meer een centrale middenvelder is.

Verwacht wordt dat Excelsior ver terugzakt op eigen helft en loert op de counter. In het uitduel met Cambuur (2-0 zege) hadden de Rotterdammers slechts 28 procent balbezit. Vitesse had afgelopen seizoen de grootste moeite met tegenstanders die zich terugtrokken op eigen helft. ,,We hebben daar de afgelopen tijd veel op getraind en moeten in staat zijn om het beter te doen dan vorig seizoen”, zegt Letsch. ,,Maar oefenen is anders dan een echte wedstrijd spelen.”