Letsch vol vertrouwen in Vitesse: ‘Rapid Wien is te kloppen’

ARNHEM - Thomas Letsch heeft vertrouwen in de veerkracht van Vitesse. De Duitse coach ziet volop aanknopingspunten voor een langer avontuur van de Arnhemse club in de Conference League. Rapid Wien kan ‘een gecontroleerd offensief’ verwachten.

Vitesse moet donderdagavond in GelreDome een 2-1 achterstand, opgelopen in de heenwedstrijd in Wenen, wegwerken. ,,Allereerst moeten we winnen”, weet Letsch. ,,Dat is een gevolg van de eerste wedstrijd. Ik acht ons daartoe zeker in staat, gezien die wedstrijd in Wenen. Het kan daarbij ook zijn dat er een verlenging volgt en misschien zelfs strafschoppen.”

Letsch baalt van de rits aan tegengoals van Vitesse. ,,Vorig jaar was de defensieve stabiliteit een kracht. Nu krijgen we echt veel te veel goals tegen. Dat gebeurt op tactische grond en door individuele fouten. Hoe dan ook is dit zorgwekkend. We moeten achterin beter staan.”

Positief

Vitesse zit in een vormdip. De Arnhemse club heeft nu zes duels op rij niet gewonnen. Dat betreft competitie, KNVB-beker en Conference League. Letsch baalt van de resultaten, maar acht de ergste zorgen voorbij.

,,De tweede helft bij Rapid en ons optreden tegen FC Utrecht van afgelopen zondag geven me alle aanleiding de zaken positief in te zien. Ik heb energie gezien. Wilskracht. Bij Rapid kwamen we terug van een snel opgelopen 2-0 achterstand. En dan werd een zuivere goal van Adrian Grbic nog afgekeurd ook. Bij Utrecht hadden we moeten winnen. Wij waren beter.”

Openda en Bazoer

Bij Vitesse ontbreken Riechedly Bazoer en Loïs Openda. Dat is kwaliteitsverlies, maar Letsch vertrouwt op zijn selectie. ,,Dan staan anderen op. Deze spelersgroep heeft volop klasse. Openda en Bazoer zijn er niet bij. Ik kijk naar de spelers die wel beschikbaar zijn.

Bazoer was enkele weken geleden ziek. De spelmaker kampt met de naweeën daarvan. Hij mist ook de derby van zondag tegen NEC. ,,Riechedly heeft enige tijd niet getraind”, legt Letsch uit. ,,Het is zaak hem nu op te trainen. Dan sluit hij vanzelf weer aan.”

Storm

Alle ogen zijn bij Vitesse gericht op het duel met Rapid Wien, dat donderdag voor 21.00 uur op de rol staat. Nederland mag dan geteisterd worden door hoosbuien en windkracht 10, verwacht geen storm tegen de Oostenrijkers.

,,Het gaat om balans”, vertelt Letsch. ,,We moeten een resultaat neerzetten. Twee goals verschil is het doel. Dat moet over negentig minuten. We gaan dan niet zomaar beginnen met een stormloop. Maar een betere start dan in Wenen is wel noodzaak. Daar hebben we de wedstrijd verloren. En dat maakt ook dat we nu schade moeten herstellen. Maar ik geloof volop in onze kansen.”