Letsch voor confrontatie met VVV: ‘We moeten nú winnen, daarna komt pas de KNVB-beker’

ARNHEM - Vitesse stapt met een nieuw veld de beslissende maanden van dit seizoen in. Vanaf nu kijkt coach Thomas Letsch puur naar het resultaat en de ranglijst. ,,We moeten nú winnen van VVV”, zegt de Duitser. ,,Daarna komt pas de halve finale van de KNVB-beker.”

Vitesse staat in een paar dagen tijd twee keer tegenover VVV. Zaterdagavond (aftrap 20.00 uur) wacht de club uit Limburg in GelreDome voor de competitie. Dan volgt dinsdag 2 maart in Arnhem de halve finale van de KNVB-beker.

Nieuwe grasmat

Voor Letsch en de spelersgroep van Vitesse is de nieuwe grasmat in GelreDome, afgelopen week aangelegd, bij de dubbel van groot belang. ,,Een goed veld is een voorwaarde voor ons voetbal”, stelt de Duitse coach. ,,De afgelopen weken misten we vorm. Dan is een slecht veld een bijkomend nadeel.”

,,Maar het veld is geen excuus, laat dat duidelijk zijn. We hebben zelf slecht gespeeld. We zijn nu erg blij met de nieuwe mat, omdat voetbaltechnische kwaliteiten dan beter tot hun recht komen. We moeten hierop nu ook resultaat neerzetten.”

Ommekeer bewerkstelligen

Vitesse wil tegen VVV de ommekeer bewerkstelligen. De Arnhemse club heeft uit de laatste vijf competitieduels slechts één punt behaald. Door de veertien verliespunten is de Gelderse equipe in een vrije val beland in de eredivisie. Ajax en PSV zijn weggelopen, AZ en Feyenoord staan nu dichtbij.

Quote Ik heb niet overwogen spelers rust te geven, met het oog op de halve finale Thomas Letsch

,,De wedstrijd in de KNVB-beker komt daarmee ook letterlijk pas na de competitie”, zegt Letsch. ,,Ja, we willen de finale bereiken. De beker is een speerpunt van dit seizoen. Maar ik heb niet overwogen nu spelers rust te geven, met het oog op de halve finale van dinsdag. Dat speelt in de groep ook niet. We spelen deze wedstrijd en kijken dan welke accenten we richting de beker moeten zetten.”

,,De competitie is voor ons óók van groot belang. Wij willen bovenin blijven staan. En na VVV volgen de topduels met AZ en FC Utrecht. We willen ook mentaal weer fris zijn. We willen de laatste maanden met vertrouwen in.”

Vitesse heeft voor het duel met VVV al getraind op het nieuwe veld in GelreDome.

Ranglijst

Letsch heeft de ranglijst maandenlang als bijvangst van het seizoen gezien. Het goede voetbal was de maatstaf. Daarbij hoorde ook aansprekend resultaat.

,,Maar nu zijn we in de laatste fase van de competitie beland. Nu telt de ranglijst. Nu telt het resultaat. Alles heeft direct gevolg.”

Quote We hadden tegen PSV een strafschop moeten krijgen. Ik vind de uitleg van de arbitrage niet sterk Thomas Letsch

Vitesse heeft vertrouwen getankt tegen PSV. ,,We hadden voor rust alleen meer moeten scoren. Die bal op de paal van Armando Broja doet echt pijn. En we hadden voor rust een strafschop moeten krijgen. Ik heb de beelden teruggekeken. Ik vind de uitleg van de arbitrage niet sterk.”

,,We hadden bij rust zo op 0-3 moeten staan. Dan hadden de wissels van PSV geen effect meer gehad. Qua resultaat ben ik daarom teleurgesteld, maar ik heb voor rust ons voetbal teruggezien. En dat was een tijdje verdwenen. Alleen, dat niveau is nu ook tegen VVV noodzakelijk.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Broja, Openda.

Thomas Letsch tijdens de training in GelreDome met Riechedly Bazoer.