Letsch voor derby Vitesse tegen NEC: Bij strijd hoort ook een voetbalplan

ARNHEM - Thomas Letsch heeft het belang van de derby ingeprent bij de spelersgroep van Vitesse. De Arnhemse formatie moet tot de tanden toe bewapend zijn tegen NEC, zondag in De Goffert. ,,Maar bij alle strijd hoort ook een voetbalplan”, stelt de trainer. ,,Laten we dat vooral niet vergeten.”

Vitesse heeft zich in afzondering voorbereid op de derby van Gelderland. De club houdt de trainingen besloten. Zaterdag is er de traditionele training met publiek. Dan wordt de equipe van Letsch uitgezwaaid door de aanhang.

,,Dat er een speciale training is met supporters, zegt alles over het belang van de derby”, reageert Letsch. ,,Iedereen weet dat dit een grote wedstrijd is voor Vitesse. We moeten klaar zijn voor een groot gevecht.”

Quote We hebben tegen Feyenoord bewezen dat we het gevecht aan kunnen. Maar het gaat er ook om op voetbal­lend vlak te presteren Thomas Letsch

Derby’s zijn speciaal, weet Letsch. Hij heeft zelf de clashes meegemaakt in Wenen, met Austria tegen Rapid. De vijandige atmosfeer, met heetgebakerde supporters, kent hij. En de selectie van Vitesse is er ook speciaal op gewezen.

,,We weten wat ons te wachten staat”, vertelt de trainer. ,,We weten ook dat er strijd geëist wordt. Daar zijn we ook klaar voor. We hebben tegen Feyenoord (2-1 zege vorige speelronde, L) bewezen dat we het gevecht aan kunnen. Maar dat telt niet alleen. Het gaat er ook om op voetballend vlak te presteren. Daarop hebben we ook de nadruk gelegd. Met strijd alleen komen we er niet.”

Frederiksen en Schubert terug

Bij Vitesse ontbreken Matus Bero en Thomas Buitink door schorsingen. Million Manhoef is geblesseerd. Letsch moet zijn basis aanpassen, want Bero is doorgaans een basisklant. Daarentegen zijn Nikolai Baden Frederiksen en doelman Markus Schubert na lichte blessures weer terug. De Duitser trekt voor de derby een rookgordijn op. ,,Ik zeg nu helemaal niets over de basis.”

Volledig scherm Markus Schubert redt voor Vitesse tegen Rennes. De Duitser is hersteld van lichte spierklachten. © Pro Shots / Stefan Koops

Letsch kan in De Goffert enkele varianten toepassen. Zo zijn Patrick Vroegh of Toni Domgjoni opties op het middenveld. Het is ook mogelijk om met Frederiksen en Oussama Darfalou te starten, met Loïs Openda en Yann Gboho als aanvallende middenvelders.

,,Het is vooral ook belangrijk dat we geen blessures uit de interlandperiode hebben overgehouden. Iedereen is fit teruggekeerd.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Gboho, Tronstad, Openda, Wittek; Darfalou, Frederiksen.