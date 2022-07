Letsch: ‘We zijn stabieler dan in de meeste duels van vorig seizoen’

De tegengoals vielen vlak voor tijd, nadat de meeste beoogde basisspelers waren vervangen door jeugdspelers. ,,Het eerste uur was erg goed”, zei Letsch. ,,We hadden controle en creëerden kansen. We hadden alleen moeten scoren. Dat is helaas nog steeds een probleem. We zullen daar de komende tijd hard aan moeten werken.”

Nieuwe aanvallers

Afgelopen seizoen had Vitesse ook veel moeite met het maken van doelpunten en leunde de ploeg vooral op Loïs Openda, die 18 van de 42 competitietreffers voor zijn rekening nam. Openda werd gehuurd van Club Brugge en staat inmiddels onder contract bij RC Lens.

,,Maar we hebben nog voldoende spelers die een doelpunt kunnen maken”, zegt Letsch. ,,Tegelijkertijd is het geen geheim dat we nog wat nieuwe aanvallende spelers kunnen gebruiken.”

Stabiel

Voor KV Oostende was het duel met Vitesse de generale repetitie voor de competitiestart van volgende week. De Arnhemmers hebben nog drie weken. ,,Onze focus ligt op stabiliteit. Wat dat betreft zijn we echt op de goede weg en was dit een betere wedstrijd dan de meeste duels van vorig seizoen.”

Volledig scherm Loïs Openda was toeschouwer in Oostende. © Pro Shots / Paul Meima