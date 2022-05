Letsch wil agressie zien bij Vitesse: ‘We moeten met een positief gevoel de play-offs in’

,,We hebben een smalle selectie”, zegt de Duitser. ,,Want er is wel sprake van langdurige blessures. Maar bij alle clubs vallen spelers weg. Dat mag geen excuus zijn.”

Bij Vitesse keert Riechedly Bazoer weer terug in de basis. Hij heeft een schorsing achter de rug en moet in Sittard de lijnen bij de Arnhemse formatie uitzetten.

Zware klus

Letsch begrijpt de kritiek op Vitesse, dat in de competitie dit seizoen weinig laat zien. ,,Maar geloof maar dat we de zaken echt niet laten lopen. De wil is er wel, maar er worden in het veld te veel fouten gemaakt. Er worden te veel verkeerde beslissingen genomen. We moeten af van die foutenlast. We willen met een positief gevoel de play-offs in.”