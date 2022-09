Letsch wil bouwen op zege Vitesse in Groningen: ‘Vanaf het beginsignaal dominant’

Vitesse geniet van de eerste zege van dit seizoen. In Groningen ligt het fundament voor de opmars van de Arnhemse club in de eredivisie, stelt trainer Thomas Letsch.

,,De winst is mooi, maar ik ben vooral ontzettend tevreden over ons voetbal”, sprak Letsch na de 1-0 overwinning bij FC Groningen.

,,Dat was voor mij ook het belangrijkste. Na vier wedstrijden en maar één punt is alles zwaar. Maar wij waren hier vanaf het beginsignaal dominant. Wij kregen meteen al kansen, een goal wordt afgekeurd. Maar we bleven bij de les. Dat doet mij als trainer goed.”

Letsch was zeer blij met de goal van Matus Bero. ,,De zege is uiteindelijk terecht. Maar we hebben ook geen kans weggegeven. Hadden we hier puntenverlies geleden, dan was de stemming weer zuur geweest. Iedereen heeft het uitstekend gedaan. En iedereen is tevreden.”

Afwerking

Punt van kritiek was de afwerking. Vitesse had in Groningen ruim moeten winnen. De nieuwe spits Bartosz Bialek liet een batterij kansen liggen.

,,Ja, we hadden meer moeten scoren”, beaamde Letsch. ,,Maar ik ben zeer tevreden over Bialek. Hij was een van de beste spelers van het veld. Hij creëert de kansen ook zelf. Dan is er voor mij geen plek voor kritiek. Groningen wist zich geen raad met ons voetbal. Wij hebben gewonnen. Daar gaat het nu alleen om.”

Complimenten

Letsch kreeg met Gabriel Vidovic, Kacper Kozlowski en Bialek de afgelopen week de nodige versterking. Dat had effect op zijn spelersgroep.

,,Anderen voetballen ook beter”, oordeelde Letsch. ,,De complimenten gaan ook uit aan Sondre Tronstad en Ryan Flamingo. En Million Manhoef en Romaric Yapi vallen goed in. De concurrentie maakt ons beter. Maar ik ontsteek nu niet in euforie. We hebben nu alleen maar één wedstrijd gewonnen.”