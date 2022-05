Letsch wil met Vitesse de Feyenoord-route nemen: via de play-offs de groepsfase van de Conference League in

ARNHEM - De play-offs vormen voor Vitesse-trainer Thomas Letsch het voorportaal van de Conference League. De coach wil met de Arnhemse club Europa in. De ‘Feyenoord-route’ geldt als lichtend voorbeeld in de hoofdstad van Gelderland.

Letsch (53) geniet van het succes van Feyenoord in Europa. De club uit Rotterdam staat voor de finale van de Conference League tegen AS Roma.

,,Dat is allemaal vorig jaar tot stand gekomen via de play-offs”, zegt de Duitser. ,,Die weg willen wij ook bewandelen. Het is een lange route, vol valkuilen. Maar uiteindelijk ligt daar wel de ultieme beloning, met een plek in de groepsfase van de Conference League. Daar ligt onze ambitie.”

Volledig scherm Europees voetbal in GelreDome, zoals de historische ontmoeting met AS Roma. © REUTERS

Afscheid

Letsch stelt dat de groep ook vol aspiraties zit. Vitesse staat voor de dubbel tegen FC Utrecht. Eerst wacht donderdagavond (aftrap 21.00 uur) in Stadion Galgenwaard de uitwedstrijd. De return is zondag (18.00 uur) in Arnhem. Een week later volgt de finale, ook in een dubbele confrontatie.

,,Eli Dasa, Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer, Jacob Rasmussen, Yann Gboho, Loïs Openda en Adrian Grbic. Zij lopen allemaal uit hun contract bij Vitesse, of de huurperiode is voorbij. Van die spelers volgt afscheid. Maar bij niemand is de focus verdwenen. Het afscheid moet ook niet zondag zijn. We willen de finale van de play-offs in”, zegt Letsch.

Volledig scherm Thomas Letsch gaat uit van het afscheid van Eli Dasa (wit short), hier in duel met Matias Vina van AS Roma. © Pro Shots / Paul Meima

Afwezig

In de Domstad ontbreken bij Vitesse Jacob Rasmussen (bovenbeen), Maximilian Wittek (schouder), Yann Gboho (lies) en Dominik Oroz (militaire dienst Oostenrijk). Tomas Hajek is weer beschikbaar. Daarmee valt talent Giovanni van Zwam weer af.

,,Op papier is AZ in de play-offs de favoriet”, stelt Letsch. ,,Er wacht een zware klus. Eerst moeten we maar eens de eerste horde zien te nemen. Utrecht kent ons, wij kennen Utrecht. De verschillen zijn minimaal.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Cornelisse; Dasa, Bero, Domgjoni, Tronstad, Manhoef; Grbic, Openda.

Volledig scherm Feest in GelreDome, nadat Rapid Wien is geëlimineerd in de Conference League. Jacob Rasmussen (6), Dominik Oroz (16) en Maximilian Wittek (32) zijn in de play-offs niet inzetbaar. © REUTERS