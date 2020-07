Letsch ziet wisselvallig Vitesse: ‘Twee goede en twee slechte gedeeltes’

,,Ik ben heel blij met het tweede deel van de eerste helft en het eerste deel na rust”, zei Letsch. ,,Daarin waren we dominant, agressief en veroverden we heel snel weer de bal. Dat is precies hoe ik het wil zien.”



De Duitser was kritisch over de andere gedeeltes van de wedstrijd. ,,Daarin werkten we niet als een team. Iedereen was een stap te laat, waardoor we constant achter de bal aanliepen. In balbezit waren we ook nog eens passief en maakten we verkeerde keuzes. De laatste tien minuten was het zelfs zomeravondvoetbal.”