Liefst zes spelers op scherp bij Vitesse tegen AS Roma: ‘Een domme gele kaart zou niet ideaal zijn’

ARNHEM - Bij Vitesse staan liefst zes spelers op scherp in de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de achtste finales van de Conference League. Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer, Maximilian Wittek, Sondre Tronstad, Dominik Oroz en Thomas Buitink missen bij een gele kaart de return in Italië.

,,We hebben over de kaartenlast gesproken”, zegt Vitesse-trainer Thomas Letsch. ,,Een domme gele kaart zou niet ideaal zijn. We hebben die discussie gehad met Openda tegen Rapid Wien. Maar een gele kaart is ook vaak moeilijk te voorkomen, bijvoorbeeld voor verdedigers die veel in de duels komen. Het laat ook zien dat we agressief zijn op het veld.”

,,Hopelijk komen alle spelers morgen schadevrij uit de wedstrijd en anders gaat iemand anders spelen in Rome. Ook hierom heb je meer dan elf spelers nodig. We hebben een goede, brede selectie, dus ik heb het volste vertrouwen in al mijn spelers.”

Doekhi is zich ervan bewust dat hij op scherp staat. ,,Maar ik moet morgen niet met de rem erop gaan spelen, dat bevordert niet mijn spel. Ik moet er wel voor zorgen dat ik niet een opstootje veroorzaak of ga zeuren tegen de scheidsrechter. Ik wil natuurlijk ook meedoen in de return in Rome, maar dat geldt voor alle spelers die op scherp staan.”

Volledig scherm Vitesse-trainer Thomas Letsch. © ANP

Abraham

Doekhi ziet de clash tegen AS Roma als een mooi meetmoment. Clubs als Rangers FC en Napoli houden de verdediger in de gaten. De aanvoerder van Vitesse beschikt over een aflopend contract en de kans is groot dat hij deze zomer naar het buitenland vertrekt.

,,De wedstrijd tegen Roma is een prachtig affiche. Ik wil laten zien dat ik ook dit niveau aankan. In elke Europese wedstrijd wil ik mezelf bewijzen en dat is morgen niet anders. Dit is voor mij en voor de club een prachtig Europees seizoen en dat smaakt naar meer.”

Doekhi krijgt tegen AS Roma te maken met Tammy Abraham. De Engelse spits is een van de sterspelers van de Romeinen. De oud-speler van Chelsea scoorde dit seizoen al dertien keer in de Serie A en vond ook al zes keer het net in de Conference League.

,,Abraham is een goede spits, maar zeker niet het enige gevaar van Roma. Ik heb de laatste paar wedstrijden van ze bekeken. Een goede, taaie ploeg die weinig kansen weggeeft. Fysieke jongens achterin en snelle jongens voorin. Wij moeten ons eigen spel spelen. Veel energie in de wedstrijd leggen en proberen zo tot kansen te komen. Het wordt een mooie uitdaging.”