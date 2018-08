'Lilliputter' Linssen is de nieuwe leider van Vitesse

Iets meer dan 24 uur na terugkomst uit Roemenië zette Bryan Linssen de barbecue aan in Neeritter. Even op bezoek bij zijn moeder in het geboortedorp. Het tekent de voetballer van Vitesse. De nieuwe leider van de Arnhemse club, die na het gelijkspel in Roemenië (2-2) vanavond de Europa League-return speelt tegen FC Viitorul Constanta, is een echt familiemens.