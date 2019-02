Linssen baalt van zichzelf én spel Vitesse: ‘Geen greintje plezier gehad tegen Heerenveen’

Het tafereel in de mixed zone van GelreDome zei alles. Op fluisterende toon uitte Bryan Linssen zaterdagavond zijn ongenoegen bij technisch directeur Marc van Hintum.



Daarna volgden de bedekte termen voor de microfoons in de media. Dat was een kwestie van tussen de regels lezen.



In alles spatte zaterdag na de 2-2 tegen Heerenveen de ergernis van het gezicht van de topscorer van Vitesse. Zelfs het compliment over zijn goal, de achtste van deze competitie alweer, kon Linssen niet velen. ,,De treffer is mooi, maar de rest was een drama”, sprak de Limburger nors.