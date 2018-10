Linssen: ‘De top vier is heel goed haalbaar’

Joris Klein-Hol­te terug op het veld na enkelopera­tie

11:45 Goed nieuws voor Jong Vitesse: verdediger Joris Klein-Holte is terug op het trainingsveld bij de tweededivisionist. De 21-jarige verdediger uit Velp werd in augustus geopereerd aan zijn enkel. ,,Ik heb deze week weer vrijwel volledig met de groep meegetraind, alleen het partijspel overgeslagen. Het voelt allemaal goed en ik heb geen last meer.”