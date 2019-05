Linssen en Karavaev fit voor clash Vitesse met De Graafschap

Linssen (28) kampte de voorbije weken met een hamstringkwetsuur. De Limburger, aanvoerder van Vitesse, miste zo de confrontaties met AZ en Ajax. Karavaev (23) liep zijn hamstringblessure op in het duel met PEC Zwolle. Daardoor was de Rus niet inzetbaar tegen Ajax, twee weken geleden.

Matavs klaargestoomd voor de basis

Bij Vitesse is Hilary Gong niet inzetbaar. De Nigeriaan kampt met knieproblemen. Hij is nog maanden uitgeschakeld. Arnold Kruiswijk is door een rugblessure niet meer van de partij.



Charly Musonda traint wel weer mee in Arnhem. De Belg hoopt in de play-offs nog van dienst te kunnen zijn. Tim Matavz wordt klaargestoomd voor een basisplaats tegen De Graafschap. De Sloveen, hersteld van een kuitbeenbreuk, heeft afgelopen week in een besloten oefenwedstrijd tegen PSV voor het eerst sinds lange tijd 45 minuten gespeeld.



Bij Vitesse kampen Mohammed Dauda en Martin Ødegaard met lichte klachten. Maar zij zijn op tijd fit voor de wedstrijd van zondag tegen De Graafschap (aanvang 14.30 uur).