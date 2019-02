Linssen: ‘Hoog tijd om malaise bij Vitesse de kop in te drukken’

In een machowereld als het profvoetbal is stress, paniek of crisis een eng woord. Dan raken bestuurders geïrriteerd, worden trainers kribbig en halen de profs zelf graag quasi nonchalant hun schouders op. Dan wordt een afweermechanisme opgetrokken. De kritiek is voor de boze buitenwereld. Er is echt niets aan de hand.