Linssen redt punt voor Vitesse bij Heracles

Vitesse had in de openingsfase nog de controle, maar zorgde nauwelijks voor druk en diepgang. Heracles werd daarmee al snel de bovenliggende partij in Almelo. Doelman Remko Pasveer hield de Arnhemse club in de eerste helft op de been. Hij redde twee keer op inzetten van Reuven Niemeijer en tikte een inzet van Brahim Darri fabelachtig uit de kruising. Niemeijer en Darri mikten bij twee kansen ook nog onzuiver.