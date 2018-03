Linssen vol pillen voor duel met Ajax

Vitesse domineert het Elftal van de Week

10:25 Vitesse heeft Ajax met de knappe winst (3-2) zeer waarschijnlijk de beslissende nekslag in de titelrace van de eredivisie toegediend. Dat vertaalt zich in het Elftal van de Week, dat opgemaakt is in het AD-klassement, waaraan ook de Gelderlander meedoet. Liefst vijf spelers van de Arnhemse club staan in het team, dat verder bestaat uit twee spelers van NAC, twee Spartanen en twee PSV'ers.