LIVE | Broja verdubbelt de voorsprong van tienkoppig Vitesse

Interesse voor Vitesse-back Clark blijft uit; Brit kan in winterse transferpe­ri­o­de op herhaling

7 oktober ARNHEM - Met een doodstille slotdag van de transferperiode blijft Max Clark bij VItesse. De Brit, in de etalage gezet in Arnhem, moet zich richten op de heropening van de markt. Die is in de winter alweer.