LIVE | Doekhi kopt Vitesse op voorsprong tegen RKC

liveblogVitesse neemt het in speelronde 4 van de eredivisie op tegen RKC. De aftrap in Waalwijk is om 16:45 uur. Het is de start van loodzware weken voor Vitesse, dat moet in de competitie presteren, maar er zijn ook ambities in de Conference League.