LIVE | Gboho verdubbelt voorsprong Vitesse tegen Dundalk

Conference League Een Europese trip van Vitesse naar Dublin en er is geen supporter uit Arnhem: ‘Het zijn speciale tijden’

11 augustus DUBLIN – Europees voetbal is vooral een mooie trip voor supporters, maar Vitesse is momenteel zonder fans op reis in Ierland. Een sfeerimpressie vanuit Dublin, waar de Arnhemmers morgen de return tegen Dundalk FC spelen.