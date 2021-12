LIVE | Letsch verrast met opstelling Vitesse tegen Sparta: Openda, Bazoer en Bero op de bank

‘Technisch directeur Spors van Vitesse in beeld bij Genoa’

ARNHEM - Johannes Spors, de technisch directeur van Vitesse, vertrekt mogelijk naar Genoa. Bij de laagvlieger uit de Serie A is die functie vrij. Carlo Taldo neemt de taken in het noorden van Italië waar sinds het vertrek van Francesco Marroccu.

7 december