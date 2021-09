LIVE | Stade Rennais benut strafschop, Vitesse is voorsprong kwijt

Video Voorpret bij Franse voetbalsup­por­ters in Arnhemse binnenstad: ‘Allez, allez, allez!’

17:13 ARNHEM - Voetbalsupporters van de Franse voetbalclub Stade Rennais vermaken zich donderdagmiddag prima in de Arnhemse binnenstad. Deze avond speelt hun club om 21.00 uur in GelreDome tegen Vitesse in de strijd om de Conference League.