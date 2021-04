LIVE | Tannane brengt Vitesse vlak voor rust weer op gelijke hoogte met FC Twente

Video Beker­koorts en panterpor­no; het komt voorbij in De Les van Vites met Theo Janssen

3 maart ARNHEM - Vitesse is in de ban van de KNVB-beker. Maar de Arnhemse formatie mag de competitie niet uit het oog verliezen, zegt Theo Janssen, speciale gast in De Les van Vites. ,,Dan wordt het seizoen én de bekerfinale niets meer.”