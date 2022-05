LIVE | Vitesse al snel op achterstand bij FC Utrecht, Houwen en Baden terug in de basis

Italiaans ambassa­deur wil met Marcouch praten over fouilleren Vitessena­ren in Rome

De Italiaanse ambassadeur Giorgio Novello gaat graag met Ahmed Marcouch in gesprek over de manier waarop supporters van de Arnhemse voetbalclub Vitesse zijn gefouilleerd in Rome. De burgemeester van Arnhem omschrijft die als ‘zeer indringend en vernederend’.

7 mei