LIVE | Vitesse begint met minieme voorsprong aan return bij AZ om Europees ticket

Ex-Jong Vitesse-spe­ler veronge­lukt bij sprong van klif op Mallorca: ‘Mourad was voor mij de Leeuw van Marokko’

Een Nederlandse toerist is donderdagmiddag op Mallorca om het leven gekomen bij een sprong van een hoge klif. Het gaat om de 31-jarige Mourad Lamrabatte, voormalig voetballer van Jong Vitesse en een lokaal bekende kickbokser in Arnhem. Zijn vriendin filmde het drama vanuit een boot. ,,We zijn allemaal in shock”, zo laat een familielid aan deze site weten.

13 mei