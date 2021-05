LIVE | Vitesse creëert eerste kansjes na honderdste competitiegoal Ajax

bekerfinale Droom Vitesse spat uiteen in een akelig lege Kuip

19 april ROTTERDAM - De Droom is wreed verstoord, de Dennenappel gaat naar Amsterdam. Vitesse blijft na vijf finales staan op één KNVB-beker, die van 2017. Ajax kan het kleinood bijzetten in de overvolle prijzenkast na een 2-1 zege in de akelige lege Kuip, als relikwie van het historische coronaseizoen.