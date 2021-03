LIVE | Vitesse halverwege op voorsprong tegen AZ

Video Burgemees­ter Marcouch en aanhang Vitesse op ramkoers na sfeeractie bij halve finale

3 maart ARNHEM - Het politie-optreden tegen een groep Vitesse-supporters die de spelers bij GelreDome wilde aanmoedigen in de aanloop naar de halve finale in het bekertoernooi heeft kwaad bloed gezet. De aanhang van de club is woedend op Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch. ,,Dit zit ons heel hoog.”