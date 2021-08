LIVE | Vitesse heeft weinig in te brengen tegen Ajax

Het onvoorstel­ba­re leven van Edu (58) die een vliegramp overleefde: ‘Wisselde tijdens reis van plek’

15 augustus Het levensverhaal van Utrechter Edu Nandlal (58) is welhaast onvoorstelbaar. Hij overleefde een vliegramp waarbij 176 mensen om het leven kwamen, hij liep een dwarslaesie op en zijn zoontje stierf op 5-jarige leeftijd aan kanker. „Alles wat in je leven gebeurt, heeft een reden. Het gaat erom dat je ermee kunt dealen.”